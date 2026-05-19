Солнечных ожогов не будет: как правильно выбрать SPF-крем

При выборе SPF-крема важно учитывать спектор действия

В Москве и других регионах России установилась жара, а вместе с ней вырос интерес к солнцезащитным средствам. В магазинах косметики покупатели активно выбирают кремы, флюиды и спреи с SPF, чтобы защитить кожу от ожогов, пигментации и преждевременного старения. В нюансах для выбора лучшего средства разобралось URA.RU.

Солнцезащитный крем нужен не только на пляже. Ультрафиолет воздействует на кожу и в городе, а часть лучей проходит даже через облака. Кожа получает ультрафиолетовое излучение каждый раз, когда человек выходит на улицу, в том числе в пасмурные дни.

Почему SPF-защита нужна каждый день

Солнечное излучение состоит из UVA- и UVB-лучей. UVA-лучи проникают глубже и связаны с фотостарением, потерей упругости кожи и появлением пигментных пятен. UVB-лучи действуют более поверхностно и чаще вызывают солнечные ожоги.

Именно поэтому при выборе SPF-крема важно искать не только высокий фактор защиты, но и пометку о широком спектре действия. Такие средства защищают и от UVA-, и от UVB-излучения. Дерматологи рекомендует регулярно использовать средства широкого воздействия с SPF 15 и выше, а также обновлять их не реже чем каждые два часа.

Как выбрать SPF-крем по UV-индексу

Один из главных ориентиров — UV-индекс. Его можно посмотреть в приложении прогноза погоды. Чем выше показатель, тем сильнее солнечная активность и тем серьезнее должна быть защита.

Для низкого UV-индекса можно использовать базовую защиту, если человек не находится в горах, у воды или на снегу. При умеренной солнечной активности лучше выбирать SPF 30. При ярком солнце, на пляже, в поездке или при долгой прогулке подойдет SPF 50 или 50+.

При этом важно помнить: SPF 50 не означает, что средство можно нанести один раз на весь день. Любой санскрин теряет эффективность из-за пота, воды, трения и времени.

Какой SPF выбрать для разных типов кожи

Для светлой кожи, которая быстро обгорает и почти не загорает, лучше выбирать SPF 50 или 50+. Особенно это важно в первые жаркие дни, когда кожа еще не привыкла к солнцу.

Для смуглой кожи, которая редко обгорает, в городе может быть достаточно SPF 30, однако на пляже или при высоком UV-индексе все равно лучше использовать SPF 50.

Для жирной и комбинированной кожи подойдут легкие флюиды, гели и спреи с пометкой «некомедогенно». Такие средства меньше забивают поры и реже оставляют ощущение пленки.

Сухой коже больше подходят плотные кремы с увлажняющими компонентами — например, гиалуроновой кислотой, церамидами или маслами. Для чувствительной и детской кожи лучше выбирать средства без спирта и резких отдушек, а также обращать внимание на минеральные фильтры — оксид цинка и диоксид титана.

Как правильно наносить SPF-крем

Солнцезащитный крем нужно наносить заранее — примерно за 15–20 минут до выхода на улицу. Средству нужно время, чтобы равномерно распределиться и начать работать.

На лицо, шею и зону декольте не стоит жалеть продукт. Для ориентира часто используют правило двух пальцев: одна полоска крема на лицо, вторая — на шею и декольте.

Важно не забывать про уши, нос, линию роста волос, кисти рук и область вокруг глаз. Именно эти зоны часто получают много солнца и быстрее выдают возраст.

Как часто обновлять SPF

Если человек находится на улице долго, SPF-крем нужно обновлять каждые два часа. После купания, активного потоотделения или вытирания полотенцем средство лучше нанести заново раньше. Эту рекомендацию дают и дерматологи, и регуляторы в сфере лекарственных и косметических средств.

Даже водостойкие средства не являются полностью «водонепроницаемыми». Они дольше держатся на коже при контакте с водой, но все равно требуют повторного нанесения.

Можно ли заменить SPF тональным кремом

Тональное средство с SPF не всегда заменяет полноценный солнцезащитный крем. Проблема в количестве: чтобы получить заявленную защиту, косметику нужно нанести достаточно плотным слоем, что в обычном макияже почти никто не делает.

Поэтому лучше использовать отдельный SPF-крем как последний этап ухода перед макияжем. Сначала наносят сыворотку и увлажняющий крем, затем солнцезащитное средство, а уже после — тон или пудру.

Главные мифы о SPF

Один из популярных мифов — что SPF мешает выработке витамина D. На практике для синтеза витамина D обычно достаточно короткого пребывания на солнце, а отказ от защиты повышает риск ожогов и повреждения кожи.

Еще одно заблуждение — что в пасмурную погоду SPF не нужен. Ультрафиолетовые лучи могут воздействовать на кожу даже при облачности, поэтому защита остается актуальной.

Не стоит верить и в то, что высокий SPF полностью защищает на весь день. Даже средство с SPF 50 необходимо обновлять, если человек долго находится на улице.

Как усилить защиту в жару

SPF-крем работает лучше в сочетании с другими мерами. В жаркие дни стоит носить солнцезащитные очки, головной убор и легкую закрытую одежду.

В пиковые часы солнечной активности лучше по возможности уходить в тень. Эксперты рекомендует ограничивать пребывание на солнце в период с 10:00 до 14:00, когда лучи наиболее интенсивны.

После прогулки или пляжа коже помогут успокаивающие средства с алоэ, пантенолом или другими восстанавливающими компонентами. А при склонности к аллергии лучше заранее протестировать новый крем на небольшом участке кожи.

Главное правило выбора SPF-крема — не искать универсальное средство для всех, а учитывать свой тип кожи, погоду, UV-индекс и длительность пребывания на солнце. Тогда защита будет не формальностью, а реальной профилактикой ожогов, пигментации и фотостарения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.