Белый налет, ожоги и раздражение: как правильно выбрать солнцезащитное средство

Анастасия Федорова
Какой SPF подходит для города, пляжа и активного отдыха?

Фото: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

Косметолог Ямазаки: для прогулок в городе нужно выбирать средства с SPF 30

Для защиты кожи в городских условиях достаточно использовать солнцезащитные средства с SPF (Sun Protection Factor — показатель степени защиты кожи от ультрафиолетового излучения) 30, а для пляжа, активного отдыха или поездок в горы лучше выбирать SPF 50+. Об этом Газете.ру рассказала косметолог Наталия Ямазаки.

По словам специалиста, при выборе SPF-средства важно учитывать условия использования, тип кожи и текстуру продукта. Для отдыха у воды и интенсивных физических нагрузок эксперт посоветовала выбирать водостойкие средства с защитой как от UVA-, так и от UVB-лучей.

Ямазаки пояснила, что солнцезащитные фильтры делятся на физические и химические. Физические фильтры создают на коже барьер и подходят для чувствительной или детской кожи, однако могут оставлять белый налет и требуют частого обновления. Химические фильтры обладают более легкой текстурой и устойчивы к воде, но иногда вызывают раздражение у людей с чувствительной кожей.

Эксперт также рассказала о различиях между форматами солнцезащитных средств. Так, флюиды и молочко быстро впитываются и подходят для жирной кожи, кремы считаются универсальными, масла чаще используют для сухой кожи, а стики — для защиты отдельных участков лица и тела.

Кроме того, косметолог рекомендовала наносить SPF за 15–30 минут до выхода на солнце и обновлять защиту каждые два–три часа, а также после купания или активного потоотделения.

