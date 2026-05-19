«Ничего не слышала»: дочь пассажирки перевернувшегося на Байкале катера о судьбе матери

Дарья Бруданова
ЧП произошло днем 19 мая.

Мария Чекалова: мама должна была вернуться 20 мая

Мария Чекалова, дочь одной из пострадавших в результате опрокидывания катера на Байкале, до сих пор не знает, где находится ее мать. Об этом женщина рассказала в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

«Честно сказать, я пока еще ничего не знаю. Ничего не слышала», — сказала Мария Чекалова.

Женщина подтвердила, что ее мама, Елена, действительно находилась на Байкале. Кроме того, в день трагедии она планировала отправиться на экскурсию по озеру.

«Вчера, она (мама. — Прим.ред.) звонила и говорила, что они собираются ехать на экскурсию. Папа мне тоже не звонил, ничего не говорил. Сейчас все буду это выяснять», — добавила Мария Чекалова.

Елена Чекалова отправилась на Байкал в составе туристической группы. По словам ее дочери, возможная стоимость путевки — около 80 тысяч рублей. В эту сумму входят билеты, проживание, питание и другое. Чекалова-младшая отметила: ее мама должна была вернуться завтра.

Ранее в этот день на Байкале произошла трагедия. Судно с людьми перевернулось в районе скалы Черепаха, после чего часть пассажиров оказалась в воде. По предварительным данным, на борту находилось 14 человек. Большинство удалось вытащить из озера. При этом несколько человек до сих пор не найдены.

