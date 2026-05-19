Суд продлил арест одному из обвиняемых в нападении на корреспондента «Известий»

Мария Гоманюк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Проскурина

Подольский городской суд продлил арест директору фирмы «Красивая серия» Павлу Погосяну до 25 июля. Его обвиняют в нападении на корреспондента «Известий» Алексея Полторанина, который расследовал незаконную продажу «красивых» автомобильных номеров. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Погосяну вменяют статью «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом либо с угрозой применения такого насилия». Защита просила суд смягчить меру пресечения и перевести обвиняемого под домашний арест, либо назначить запрет определенных действий.

Нападение на Полторанина произошло 25 марта. Журналист работал над материалом о нелегальной торговле «красивыми» государственными номерами и пришел в офис компании под видом покупателя. Когда же сотрудники фирмы поняли, что их деятельность раскрыли, они напали на корреспондента. По данным следствия, журналиста избили, пытались похитить и угрожали отрезать ему пальцы.

После случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело. По нему проходят три человека: Павел Погосян, Александр Фомин и Артур Давыдов. Погосяна арестовали 27 марта на два месяца. Тогда же под стражу отправили Фомина и Давыдова.

При этом адвокат потерпевшего Михаил Мушаилов заявил, что обвинение может быть расширено. По его словам, участников дела могут привлечь и по другим статьям, связанным с незаконным лишением свободы и неправомерным доступом к компьютерной информации.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Московский областной суд уже оставил под арестом Александра Фомина и Артура Давыдова. На заседании Давыдов отрицал совершение противоправных действий и просил заменить арест на более мягкую меру. Фомин и его защита также настаивали на запрете определенных действий вместо содержания в следственном изоляторе.

Адвокат Фомина указывал, что его подзащитный на очной ставке принес извинения потерпевшему и признал, что нанес ему побои. По мнению защиты, арест был слишком строгой мерой.

Прокуратура, в свою очередь, сочла содержание Фомина и Давыдова под стражей законным и обоснованным. В ведомстве указали, что им вменяют тяжкое преступление, а на свободе они могут скрыться от следствия.

