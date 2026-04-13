Суд оставил под арестом фигурантов, напавших на корреспондента «Известий»

Дарья Бруданова
Журналист пострадал во время сбора информации о торговле «красивыми» автомобильными номерами.

Суд оставил под арестом фигурантов, напавших на журналиста Алексея Полторанина

Московский областной суд оставил под арестом фигурантов, напавших на корреспондента «Известий» Алексея Полторанина. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Речь о сотрудниках компании «Красивая серия» Александре Фомине и Артуре Давыдове. Согласно материалам уголовного дела, именно они в марте этого года напали на Алексея Полторанина, который по редакционному заданию собирал информацию о торговле «красивыми» автомобильными номерами в Подольске.

На суде Артур Давыдов заявил, что не совершал противоправных действий, а также просил изменить меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий.

Фомин же и его защитники ходатайствовали о применении меры пресечения в виде запрета определенных действий. Кроме того, адвокат обвиняемого подчеркнул, что на очной ставке его подзащитный принес извинения потерпевшему, признав, что нанес ему побои. Поэтому, по его мнению, заключение под стражу — слишком суровая мера.

В прокуратуре заявили, что мера в отношении Давыдова и Фомина является законной и обоснованной, так как они обвиняются в совершении тяжкого преступления. Помимо этого, есть основания предполагать, что, находясь на свободе, они могут скрыться от следствия.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Курске суд приговорил бывшего заместителя губернатора области Алексея Дедова к 17 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взяток.

