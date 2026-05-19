В Госдуме объяснили цель учений ядерных сил России

Депутат Колесник: учения ядерных сил России должны показать Западу силу оружия

Учения по применению ядерных сил России нужны для повышения уровня боевой подготовки Вооруженных сил России. Об этом в беседе с изданием Lenta.ru заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник, комментируя начало маневров в условиях угрозы агрессии.

По словам депутата, любые подобные учения прежде всего направлены на отработку действий военных и совершенствование управления войсками. Колесник отметил, что подготовку необходимо оценивать с учетом современных условий, тактики и стратегии боевых действий.

«Цель — это поднятие уровня подготовки. Необходимо посмотреть на это, исходя из реалий совершенствования тактики, стратегии боевых действий», — сказал он.

Также парламентарий пояснил, что у таких учений есть и внешнеполитический сигнал. По его словам, Россия демонстрирует потенциальным противникам возможности своего оружия, поскольку со стороны коллективного Запада звучит много агрессивных заявлений.

Колесник предположил, что часть итогов маневров могут сделать публичными, чтобы западные страны понимали последствия возможной агрессии против России.

«Эти учения покажут им, что с ними может быть в случае агрессивных боевых действий в сторону нашей страны», — заявил депутат.

До этого, как сообщал 5-tv.ru, Министерство обороны России сообщило, что с 19 по 21 мая в Вооруженных силах России пройдут учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях потенциальной угрозы агрессии. Их цель — улучшить навыки руководящего и оперативного состава при организации управления подчиненными войсками.

Кроме того, командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев 12 мая доложил президенту России Владимиру Путину об успешном испытательном пуске тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

