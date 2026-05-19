Волонтеры из Москвы готовят к отправке гуманитарную помощь в зону СВО

Дарья Бруданова Журналист

В нее вошли предметы личной гигиены, противодроновые одеяла и накидки, а также маскировочные сети.

Как московские волонтеры помогают бойцам СВО

Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

В Москве готовят к отправке в зону специальной военной операции (СВО) около 1,5 тонны гуманитарной помощи. В сборе участвуют жители района Северное Медведково и муниципальные депутаты. Об этом сообщили на сайте mos.ru.

Гуманитарный груз, в который войдет оборудование, инструменты, противодроновые одеяла и накидки, а также маскировочные сети, волонтеры планируют передать бойцам уже в в июне. Некоторые предметы, необходимые нашим военнослужащим на передовой, москвичи делают своими руками.

Это будет уже четвертая партия гуманитарной помощи, отправленная в зону СВО. Обычно коробки с продуктами питания, предметами личной гигиены и другими вещами волонтеры доставляют в воинские части два раза в месяц. Перед тем как начать собирать гумпомощь, они лично узнают у участников спецоперации, что им нужно в первую очередь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как московские компании помогают фронту. Например, бизнесмены отправляют в зону СВО инновационную одежду с контролем температуры и штаны с углеродной системой обогрева.

