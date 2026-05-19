Блогера Марка Булаха арестовали за поездку на диване по центру Москвы

Пресненский суд Москвы арестовал блогера Марка Булаха на 15 суток после поездки по центру столицы на диване, закрепленном на двух самокатах. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе суда.

В пранке также участвовал блогер Эдвард Бил, настоящее имя которого Эдуард Биль, о чем писал 5-tv.ru. Однако, согласно данным портала судов общей юрисдикции Москвы, аналогичный административный материал в отношении Била в суд не поступал.

Инцидент произошел в мае на Патриарших прудах. Булах и Бил проехали по улице на диване, установленном на паре самокатов, и снимали происходящее на камеру. Из-за необычной поездки на дороге образовалась автомобильная пробка.

Марк Булах и раньше попадал в поле зрения полиции после съемок скандальных пранков. Эдварда Била также привлекали к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

Кроме того, имя Била стало широко известно после аварии в центре Москвы в апреле 2021 года. Тогда его спорткар выехал на встречную полосу, в результате чего одна из пострадавших оказалась в реанимации. Суд приговорил блогера к одному году и двум месяцам заключения в марте 2022 года. Бил вышел на свободу через десять месяцев.

