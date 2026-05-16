Мощный пожар вспыхнул на складе с полимерной продукцией в Набережных Челнах

Полыхает открытая площадка, пламя распространилось на площади шесть тысяч квадратных метров.

В Набережных Челнах вспыхнул крупный пожар на территории склада с полимерной продукцией. Высоко в небе стоит столб черного дыма, местные жители пожаловались на едкий запах в воздухе. Об работе пожарно-спасательных расчетов МЧС сообщила мэрия города в Telegram-канале.

Звонок в экстренные службы поступил ближе к трем часам ночи — сообщили о возгорании по адресу улица Авторемонтная, дом № 20/2. В данный момент огнеборцы работают на территории производственной площадки, площадь пожара, которому присвоен ранг № 3, составляет более шести тысяч квадратных метров.

«Происходит горение полимерной продукции на открытой площадке… На тушение пожара подано два лафетных ствола и три ствола РС-70 от мобильных средств пожаротушения, сформировано пять звеньев газодымозащитной службы (ГДЗС)», — заявили в мэрии.

К тушению привлекли 70 человек и задействовали 23 единицы техники, в том числе 55 человек и 14 единиц техники (10 пожарных автоцистерн) от МЧС России. По предварительным данным, при пожаре никто не погиб и не пострадал.

Ранее 5-tv.ru писал о мощном пожаре, который растянулся на десятки километров в Амурской области. В одном из сел вспыхнула сухая трава, а ветер быстро разнес пламя за считанные минуты. Виновником оказался подросток, который решил поджечь тростинки во время игры. Родителям ребенка придется заплатить внушительные штрафы за нанесенный ущерб.

