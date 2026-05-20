Заросли сорняков и мусор: около 100 тысяч дачников рискуют лишиться участков

Около 100 тысяч дачников могут лишиться участков из-за нарушений

Порядка ста тысяч российских дачников рискуют лишиться своих участков. Как выяснили «Известия», собственники массово получают предписания об устранении нарушений. И если их проигнорировать — эти земли смогут изъять через суд.

Год назад правительство установило признаки того, что участок заброшен или используется не по назначению. Среди критериев — захламление мусором, наличие разрушенных зданий или зарослей сорняков. После первого уведомления у собственника есть целый сезон, чтобы привести участок в порядок. Затем последует крайняя форма предупреждения — с четким дедлайном. И уже после вопрос будут решать через суд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС