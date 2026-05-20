Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Россию в 2027 году

Президент России Владимир Путин 20 мая во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином пригласил китайского лидера посетить РФ в 2027 году. Об этом глава государства заявил в ходе российско-китайских переговоров в Пекине.

Встреча проходит в рамках официального визита российского президента в Китай. Лидеры двух стран обсуждают развитие двустороннего сотрудничества, а также актуальные международные и региональные вопросы.

Путин прибыл в КНР 19 мая с двухдневным визитом по приглашению Си Цзиньпина. Поездка приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

Председатель КНР лично поприветствовал президента России в Пекине перед началом официальных переговоров. Церемония встречи прошла у Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь.

