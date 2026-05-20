Пентагон впервые прокомментировал удар по школе в Иране

В Тегеране уже назвали слова американских военных ложью.

Война в Иране

Американское командование впервые прокомментировало удар по школе для девочек в иранском Минабе, в результате которого, по данным Ирана, погибли около 170 человек. Выступая в Конгрессе, глава Центрального командования армии США Брэд Купер заявил, что учебное заведение находилось на территории базы Корпуса стражей исламской революции. Именно там, по данным Пентагона, якобы размещались крылатые ракеты.

На эту версию резко отреагировал МИД Ирана. Пресс-секретарь ведомства назвал слова американских военных ложью и попыткой скрыть реальность.

«Это бесстыдное искажение фактов и попытка скрыть последствия ракетных ударов 28 февраля, в результате которых погибли более 170 школьников и учителей. Удар по действующему учебному заведению во время занятий является грубым нарушением международного гуманитарного права и должно рассматриваться как военное преступление», — заявил пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Бакаи.

Удар ракетами Tomahawk по школе для девочек произошел 28 февраля — в первый день совместной операции США и Израиля против Ирана. Атаку в Минабе напрямую связывают с программным обеспечением компании Palantir, используемым Пентагоном. Именно эта платформа искусственного интеллекта сформировала ошибочную рекомендацию для бомбардировки учебного заведения.

