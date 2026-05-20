Пентагон впервые прокомментировал удар по школе в Иране
В Тегеране уже назвали слова американских военных ложью.
Фото, видео: Reuters/Abbas Zakeri/Mehr News/WANA (West Asia News Agency); 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Американское командование впервые прокомментировало удар по школе для девочек в иранском Минабе, в результате которого, по данным Ирана, погибли около 170 человек. Выступая в Конгрессе, глава Центрального командования армии США Брэд Купер заявил, что учебное заведение находилось на территории базы Корпуса стражей исламской революции. Именно там, по данным Пентагона, якобы размещались крылатые ракеты.
На эту версию резко отреагировал МИД Ирана. Пресс-секретарь ведомства назвал слова американских военных ложью и попыткой скрыть реальность.
«Это бесстыдное искажение фактов и попытка скрыть последствия ракетных ударов 28 февраля, в результате которых погибли более 170 школьников и учителей. Удар по действующему учебному заведению во время занятий является грубым нарушением международного гуманитарного права и должно рассматриваться как военное преступление», — заявил пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Бакаи.
Удар ракетами Tomahawk по школе для девочек произошел 28 февраля — в первый день совместной операции США и Израиля против Ирана. Атаку в Минабе напрямую связывают с программным обеспечением компании Palantir, используемым Пентагоном. Именно эта платформа искусственного интеллекта сформировала ошибочную рекомендацию для бомбардировки учебного заведения.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 20 мая
- Сенат США одобрил резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа по Ирану
- 20 мая
- Дональд Трамп заявил о быстром завершении войны с Ираном
- 20 мая
- Глава МИД Ирана пообещал США много «сюрпризов» в случае возобновления войны
- 19 мая
- «Очень позитивное развитие»: Трамп заявил, что США и Иран близки к сделке
- 18 мая
- Трамп отказался от запланированных на 19 мая ударов США по Ирану
- 18 мая
- Трамп: США пока не готовы идти на уступки в переговорах с Ираном
- 18 мая
- Конфликт с Ираном привел к увеличению госдолга США
- 18 мая
- Трамп опубликовал изображение с намеком на продолжение операции против Ирана
- 17 мая
- На Западе предупредили о новой фазе мирового энергетического кризиса
- 17 мая
- «Часики тикают»: Трамп призвал Иран поторопиться со сделкой с США
Читайте также
40%
Нашли ошибку?