Предотвратили теракт: сотрудники ФСБ задержали диверсанта в Краснодаре

Сотрудники ФСБ задержали диверсанта, планировавшего теракт в Краснодаре

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Краснодаре. Задержанный гражданин нашей страны планировал устроить поджог. На допросе он признался, что связался с представителями запрещенной в России террористической организации и получил от них все инструкции.

Чтобы осуществить диверсию, злоумышленник подготовил бутылки с зажигательной смесью. Кроме того, в соцсетях он распространял ложную информацию о наших вооруженных силах и призывал финансировать незаконные вооруженные формирования. Задержанный заключен под стражу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Воронежской области сотрудники ФСБ задержали двух граждан ближнего зарубежья 1982 и 1988 года рождения, планировавших диверсию на объекте Минобороны России по заданию украинских спецслужб. Задержанные были завербованы Службой безопасности Украины (СБУ) в мессенджере Telegram.

Они выполняли поручения куратора: приобретали сим-карты на подставных лиц, проверяли местность на уровень сигнала мобильных операторов.

