VK Видео стал самым популярным сервисом для просмотра длинных видео в России

Борис Сатаров
Платформу предпочитают 61% интернет-пользователей, показало исследование ВЦИОМ.

Опрос ВЦИОМ о видеосервисах в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Аналитический центр ВЦИОМ 20 мая представил результаты опроса о предпочтениях россиян при просмотре длинных горизонтальных видео — обзоров, интервью и фильмов. Согласно данным, 95% респондентов пользуются хотя бы одним видеосервисом для такого контента.

Лидером по популярности стал VK Видео: его выбирают 61% пользователей. На втором месте RUTUBE (49%), на третьем — YouTube (44%). По регулярности просмотра (раз в неделю и чаще) также лидирует VK Видео (50%), далее следуют YouTube (42%) и RUTUBE (35%).

YouTube оказался лидером по оттоку аудитории: 43% опрошенных признались, что пользовались сервисом раньше, а сейчас перестали. Для других площадок этот показатель не превышает 13–20%. По уровню спонтанного знания первое место у VK Видео (57%), у YouTube — 52%, у RUTUBE — 50%.

Исследование также показало, что 39% пользователей смотрят телепрограммы в интернете — в записи или онлайн. Мнения о полной замене традиционного ТВ разделились: 45% допускают такой сценарий, 44% — нет. Среди тех, кто смотрит телеканалы только по телевизору, 30% считают, что видеосервисы со временем потеснят телевещание.

Ранее, 9 февраля, аналитическая компания Mediascope сообщала, что VK Видео стал самым популярным видеохостингом по охвату аудитории в России: ежедневно сервисом пользуются 42,2 млн человек. Для сравнения, YouTube — 22 млн, Rutube — 8,3 млн.

