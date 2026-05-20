Путин заявил о готовности России и Китая сотрудничать с США

Диана Кулманакова
Партнерство Пекина и Москвы не направлено против третьих сторон.

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

Российско-китайское партнерство не направлено против третьих стран. Об этом сообщил президент России Владимир Путин по итогам официального визита в Пекин.

«Сегодня мы вместе с Китаем дружим не против кого-то, мы ни с кем не боремся. Мы боремся только за наши интересы, за наше развитие. И более того, готовы сотрудничать со всеми, в том числе с нашими партнерами во всем мире, включая Соединенные Штаты», — заявил российский лидер.

По словам президента, Россия и Китай придерживаются самостоятельной внешней политики и действуют в тесной стратегической связке. Ранее Путин также отметил, что две страны играют стабилизирующую роль на мировой арене.

По итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином стороны приняли совместную декларацию, в которой подтвердили общность подходов к ключевым международным вопросам.

Путин прибыл в Китай с официальным визитом 19 мая. На следующий день в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры российского президента и Си Цзиньпина.

По итогам встречи стороны подписали пакет документов. Часть соглашений касается экономической кооперации, энергетики, гуманитарного сотрудничества и стратегического взаимодействия.

Российский лидер также заявил, что Москва готова и дальше надежно обеспечивать Пекин энергоресурсами, включая нефть, газ и уголь.

