Си Цзиньпин выдвинет концепцию «единой судьбы человечества»

Элина Битюцкая
Пекин и Москва договорились продвигать глобальные инициативы и укреплять многополярный мир.

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

Си Цзиньпин заявил о намерении представить концепцию «сообщества единой судьбы человечества» по итогам переговоров с Владимиром Путиным. Об этом сообщил председатель КНР по итогам переговоров с российским президентом.

Китайский лидер подчеркнул, что современная международная обстановка требует новых подходов.

«(Миру. — Прим. ред.) грозит возврат к закону джунглей. Я в этой связи выдвину концепцию сообщества „Единая судьба человечества“ и четыре глобальные инициативы, которые пользуются широкой поддержкой со со стороны мирового сообщества, в том числе и России», — заявил он.

Си Цзиньпин отметил, что Россия и Китай, как постоянные члены Совета Безопасности ООН, намерены совместно защищать международное право и принципы справедливости. По его словам, стороны также будут противостоять проявлениям гегемонии, а также попыткам возрождения фашизма и милитаризма.

Владимир Путин также указал на важность уважения культурного разнообразия и права стран самостоятельно определять путь развития.

Кроме того, лидеры подписали декларацию о формировании многополярного мира и новой системы международных отношений. Российский президент подчеркнул, что этот документ станет основой для дальнейшего устойчивого развития глобального баланса сил.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Россию в 2027 году.

