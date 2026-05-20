Си Цзиньпин выдвинет концепцию «единой судьбы человечества»

Си Цзиньпин заявил о намерении представить концепцию «сообщества единой судьбы человечества» по итогам переговоров с Владимиром Путиным. Об этом сообщил председатель КНР по итогам переговоров с российским президентом.

Китайский лидер подчеркнул, что современная международная обстановка требует новых подходов.

«(Миру. — Прим. ред.) грозит возврат к закону джунглей. Я в этой связи выдвину концепцию сообщества „Единая судьба человечества“ и четыре глобальные инициативы, которые пользуются широкой поддержкой со со стороны мирового сообщества, в том числе и России», — заявил он.

Си Цзиньпин отметил, что Россия и Китай, как постоянные члены Совета Безопасности ООН, намерены совместно защищать международное право и принципы справедливости. По его словам, стороны также будут противостоять проявлениям гегемонии, а также попыткам возрождения фашизма и милитаризма.

Владимир Путин также указал на важность уважения культурного разнообразия и права стран самостоятельно определять путь развития.

Кроме того, лидеры подписали декларацию о формировании многополярного мира и новой системы международных отношений. Российский президент подчеркнул, что этот документ станет основой для дальнейшего устойчивого развития глобального баланса сил.

