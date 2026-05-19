Небензя заявил о тупике в переговорах по Украине

Дарья Корзина
Постпред РФ в ООН указал на отсутствие сигналов со стороны Киева.

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине зашел в тупик. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Трансляция выступления опубликована в Telegram-канале постпредства РФ при ООН.

По словам дипломата, Москва не видит со стороны Киева готовности к содержательному продвижению в вопросе мирного урегулирования.

«Никаких сигналов из Киева о готовности субстантивно продвинуться в деле урегулирования мы не видим. Переговорный процесс находится в тупике», — высказался Небензя

Постпред РФ также заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо отдать приказ о прекращении огня и вывести украинские подразделения с территорий, которые Россия считает своими, включая Донбасс. До выполнения этих условий, подчеркнул дипломат, Вооруженные силы России продолжат выполнение задач специальной военной операции.

Отдельно Небензя высказался о позиции Соединенных Штатов. По его словам, президент США Дональд Трамп заинтересован в урегулировании конфликта и предпринимает шаги в этом направлении.

В ходе заседания российский дипломат подверг критике действия западных стран и Организации Объединенных Наций. По мнению Небензи, ООН занимает предвзятую позицию по украинскому вопросу и демонстрирует неспособность повлиять на ситуацию.

