Европа и Китай запустили миссию SMILE для изучения магнитосферы Земли

Это первая космическая операция, в которой для наблюдения используют рентгеновское излучение.

Европейское космическое агентство совместно с Китайской академией наук запустили ракету-носитель Vega-C с исследовательским аппаратом SMILE на борту. Старт прошел с космодрома в Куру. Об этом написал журнал Popular Science.

Главная задача миссии — изучение взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли. Проект Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer рассчитан на три года.

Аппарат должен выполнить 11 включений двигателя в течение ближайшего месяца, чтобы выйти на высокую орбиту в форме эллипса над Северным и Южным полюсами планеты. Ожидается, что полноценная научная работа начнется в июле.

При этом SMILE станет первой космической миссией, в которой для наблюдения за магнитосферой используют рентгеновское излучение. На борту аппарата разместили четыре научных прибора, в том числе рентгеновскую и ультрафиолетовую камеры. С помощью последней ученые смогут непрерывно наблюдать полярные сияния на протяжении 45 часов.

Исследователи собираются объединить все собранные данные для того, чтобы точнее понять реакцию Земли на солнечные частицы и выбросы корональной массы.

Научный руководитель проекта Филипп Эскубе отметил, что данные миссии помогут лучше понять как Землю, так и всю Солнечную систему. Он отметил, что результаты исследования позволят улучшить модели магнитной среды планеты. Это в будущем поможет повысить безопасность астронавтов и космических технологий.

Ученые подчеркнули, что именно магнитосфера защищает Землю от космической радиации и геомагнитных бурь. При этом многие механизмы ее работы еще недостаточно изучены.

До этого журнал Science Daily сообщил, что астрофизики обнаружили возможный след темной материи в гравитационных волнах. Исследователи нашли аномалию, которая может указывать на взаимодействие массивных космических объектов с невидимой субстанцией.

