Семейные конфликты обходятся продавцам жилья в пятую часть стоимости

Разногласия между супругами при разделе имущества вынуждают их идти на серьезные финансовые уступки ради быстрой сделки.

При реализации жилой недвижимости в условиях напряженного бракоразводного процесса собственники в России могут снижать цену на 15–20% от среднерыночного уровня. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на эксперта по недвижимости компании «Этажи» Григора Закояна.

По словам специалиста, средний размер дисконта при продаже объектов на фоне расторжения брака варьируется от 5 до 10%, однако в наиболее конфликтных ситуациях потери продавцов достигают критических значений.

Помимо финансовых издержек, существенно увеличивается и время нахождения лота на рынке: период экспозиции таких квартир затягивается на 30–60% относительно стандартных сделок, где нет споров между владельцами.

Специалист отмечает, что на долю сделок, связанных с разделом совместно нажитого имущества, сегодня приходится от 1 до 3% всего объема рынка.

Особую категорию сложности представляют объекты, обремененные ипотечными обязательствами или те, где использовался материнский капитал.

В последнем случае обязательное выделение долей несовершеннолетним детям и необходимость получения разрешений от органов опеки создают дополнительные трудности.

Покупатели в текущих экономических условиях стали более осторожными и зачастую отказываются от приобретения юридически «грязных» квартир даже при наличии привлекательной скидки, отдавая предпочтение объектам с прозрачной историей владения. Дополнительным фактором, влияющим на рынок, стали изменения в правилах кредитования.

