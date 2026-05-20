В Великобритании отметили масштаб и торжественность встречи Путина в Пекине

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

В центре китайской столицы российского лидера встретили военные, оркестр и дети с флагами двух стран.

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

The Guardian отметила масштаб и торжественность встречи Путина в Пекине

Британская газета The Guardian обратила внимание на масштабную и торжественную церемонию встречи президента России Владимира Путина в Пекине. Его официальный визит в Китай проходил 19–20 мая.

В материале издания отметили, что в центре китайской столицы российского лидера встретили военные, оркестр и дети с флагами двух стран. Военный оркестр исполнил гимны России и Китая, а дети приветствовали делегации на китайском языке перед входом в Большой зал народных собраний.

Также в публикации The Guardian отметили заявления председателя КНР Си Цзиньпина, которые он высказал после церемонии подписания документов. Китайский лидер предупредил, что мир может вернуться к принципу «закона джунглей». Он подчеркнул, что продолжение боевых действий в отношении ситуации на Ближнем Востоке не имеет смысла, а полное прекращение огня крайне важно.

Президент России Владимир Путин заявил, что официальный визит в Китай прошел успешно и продуктивно. Также он поблагодарил представителей России и Китая за большую работу по подготовке и проведению переговоров в Пекине.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин и Си Цзиньпин завершили программу визита беседой за чашкой чая.

