Образ постоянной угрозы: Захарова ответила на агрессивные заявления Писториуса
Она указала на параллель с событиями 22 июня 1941 года, когда нацистская Германия, напав на СССР, оправдывала свои действия обвинениями в адрес Москвы.
Фото: www.globallookpress.com/dpa/Kay Nietfeld
Министр обороны Германии Борис Писториус формирует в немецком обществе образ постоянной «угрозы со стороны России». Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
Такими словами Захарова отреагировала на визит Писториуса на Украину 11 мая. Во время этой встречи Берлин и Киев договорились о поставках вооружений, а глава немецкого Минобороны заявил, что от России якобы исходит угроза для народа Германии.
По словам Захаровой, Писториус на протяжении последних лет системно работает над тем, чтобы закрепить в сознании жителей Германии представление о России как о постоянной угрозе. Она подчеркнула, что ради этого в ФРГ, в том числе, пересматривают исторические факты.
Также дипломат заявила, что при таком подходе Германии предлагают забыть об ответственности за массовое убийство граждан СССР, о роли Москвы в восстановлении единства Германии и возвращении ей суверенитета. Кроме того, Захарова обвинила Берлин в попытках поставить СССР в один ряд с Третьим рейхом.
Она провела параллель с событиями 22 июня 1941 года, когда нацистская Германия, напав на СССР, также оправдывала свои действия обвинениями в адрес Москвы. По словам Захаровой, нынешняя риторика Берлина фактически возвращается к тем же опасным мотивам, однако остановиться еще не поздно.
Писториус объявил о запуске совместного немецко-украинского производства дальнобойных беспилотников во время визита в Киев. По его словам, такие аппараты смогут преодолевать расстояние до 1500 километров.
Кроме того, Германия и Украина подписали письмо о намерениях по программе Brave Germany. Проект связан с развитием оборонных технологий и поддержкой инновационных стартапов.
Ранее, писал 5-tv.ru, в Германии предупредили Писториуса о рисках ударов вглубь России.
