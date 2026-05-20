Образ постоянной угрозы: Захарова ответила на агрессивные заявления Писториуса

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Она указала на параллель с событиями 22 июня 1941 года, когда нацистская Германия, напав на СССР, оправдывала свои действия обвинениями в адрес Москвы.

Как Захарова ответила на заявления Писториуса

Захарова: Писториус формирует образ постоянной угрозы со стороны России

Министр обороны Германии Борис Писториус формирует в немецком обществе образ постоянной «угрозы со стороны России». Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

Такими словами Захарова отреагировала на визит Писториуса на Украину 11 мая. Во время этой встречи Берлин и Киев договорились о поставках вооружений, а глава немецкого Минобороны заявил, что от России якобы исходит угроза для народа Германии.

По словам Захаровой, Писториус на протяжении последних лет системно работает над тем, чтобы закрепить в сознании жителей Германии представление о России как о постоянной угрозе. Она подчеркнула, что ради этого в ФРГ, в том числе, пересматривают исторические факты.

Также дипломат заявила, что при таком подходе Германии предлагают забыть об ответственности за массовое убийство граждан СССР, о роли Москвы в восстановлении единства Германии и возвращении ей суверенитета. Кроме того, Захарова обвинила Берлин в попытках поставить СССР в один ряд с Третьим рейхом.

Она провела параллель с событиями 22 июня 1941 года, когда нацистская Германия, напав на СССР, также оправдывала свои действия обвинениями в адрес Москвы. По словам Захаровой, нынешняя риторика Берлина фактически возвращается к тем же опасным мотивам, однако остановиться еще не поздно.

Писториус объявил о запуске совместного немецко-украинского производства дальнобойных беспилотников во время визита в Киев. По его словам, такие аппараты смогут преодолевать расстояние до 1500 километров.

Кроме того, Германия и Украина подписали письмо о намерениях по программе Brave Germany. Проект связан с развитием оборонных технологий и поддержкой инновационных стартапов.

