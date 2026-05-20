Владимир Путин завершил двухдневный визит в Китай

Лилия Килячкова
Российский лидер 11 часов провел за переговорами, встречами и протокольными мероприятиями.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; Пресс-служба президента России; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин завершил свой официальный визит в Китай, который длился с 19 по 20 мая. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в канале в мессенджере МАКС.

Глава государства вылетел из Пекина после насыщенной программы встреч с председателем КНР Си Цзиньпином. В аэропорту российского лидера провожала торжественная делегация официальных лиц. Также вдоль красной дорожки выстроились организованные группы школьников, которые провожали президента ритмичными речевками. Обменявшись короткими диалогами с провожающими, президент РФ поднялся на борт самолета.

Перед отбытием на родину руководители двух стран провели неформальную встречу в узком кругу, которая продлилась около полутора часов. Беседа за чашкой чая носила закрытый характер. В ней принимали участие лишь по четыре представителя от каждой стороны.

Как отметил сам Владимир Путин, совместная работа в ходе визита была крайне успешной и плодотворной. Он выразил признательность специалистам России и Китая, которые занимались организацией этого сложного переговорного процесса, подчеркнув высокую эффективность достигнутого взаимодействия между Москвой и Пекином.

Итогом официальной части визита стало подписание ряда соглашений, направленных на углубление сотрудничества. Ключевыми документами стали совместное заявление об укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства, а также Декларация, посвященная вопросам построения многополярного мира и формирования основ международных отношений нового типа.

