Уделяют особое внимание: как в России развивают систему здравоохранения

Мурашко: сегодня медицине в России обучаются студенты из 150 стран

Мир способен противостоять вспышкам новых вирусов. Об этом сегодня заявил Михаил Мурашко. Глава нашего Минздрава выступил на 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения от Союзного государства России и Белоруссии, где рассказал о технологиях и методах лечения, которые сейчас используют врачи.

Например, благодаря телемедицине только в прошлом году провели почти 25 миллионов консультаций. Активно внедряются программы цифровизации и искусственного интеллекта. При этом базовая медпомощь в нашей стране остается по-прежнему доступной — фактически, бесплатной.

«Хочу отметить большой интерес к получению образования в нашей стране. Поставки медицинского оборудования и медицинских изделий. Непосредственно самих технологий. Ну и, конечно, активно взаимодействовали и встречались с нашими соседями — Казахстан, Таджикистан. Эта поездка она задала, по сути, новое направление развития взаимоотношений как с международными организациями, так и двусторонних контактов», — рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Подготовке кадров в нашей стране уделяют особое внимание. По словам министра, медицине в России обучаются студенты из 150 стран.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.