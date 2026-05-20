Путин и Си Цзиньпин завершили программу визита беседой за чашкой чая

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 15 0

На заключительной встрече лидеры планировали обсудить Украину, Иран, США, а также сотрудничество в международных организациях.

Как Путин завершил визит в Китай

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поговорили за чашкой чая. Эта встреча завершила программу официального визита российского лидера в Пекин.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что на заключительной встрече лидеры планировали обсудить Украину, Иран, США, а также сотрудничество в международных организациях.

Официальный визит Путина в Китай проходил 19–20 мая. Основная часть переговоров состоялась 20 мая: сначала российский лидер и председатель КНР провели встречу в узком составе, затем диалог продолжился в расширенном формате.

По итогам переговоров стороны подписали ряд документов о сотрудничестве в разных сферах. Кроме того, Путин и Си Цзиньпин продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем, а также приняли совместную декларацию о многополярном мире и международных отношениях нового типа.

Ранее на встрече с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном Путин заявил, что Москва и Пекин поставили новые масштабные задачи по качественному развитию сотрудничества. Российский лидер также назвал переговоры с Си Цзиньпином продуктивными и полезными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
71.29
-1.06 82.79
-1.28
Сначала буря, потом штиль: любовный гороскоп для знаков зодиака на лето 2...

Последние новости

18:00
Семейные конфликты обходятся продавцам жилья в пятую часть стоимости
17:50
Путин и Си Цзиньпин завершили программу визита беседой за чашкой чая
17:45
Путин заявил об успешной и плодотворной работе в ходе визита в Китай
17:38
«Подарок судьбы»: Диана Гурцкая почтила память мужа в годовщину его смерти
17:30
Воспитателю детского сада в Приморье дали условный срок за ожоги глаз у детей
17:22
Как дома: кадры с Путиным в аэропорту Пекина покорили миллионы пользователей

Сейчас читают

Украинские дроны вызвали настоящую панику в Литве
Вооружились палками и метлами: под Волгоградом произошла массовая драка между женщинами
Тайга хранит молчание? — Новые подробности исчезновения семьи Усольцевых
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео