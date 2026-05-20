Путин и Си Цзиньпин завершили программу визита беседой за чашкой чая

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поговорили за чашкой чая. Эта встреча завершила программу официального визита российского лидера в Пекин.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что на заключительной встрече лидеры планировали обсудить Украину, Иран, США, а также сотрудничество в международных организациях.

Официальный визит Путина в Китай проходил 19–20 мая. Основная часть переговоров состоялась 20 мая: сначала российский лидер и председатель КНР провели встречу в узком составе, затем диалог продолжился в расширенном формате.

По итогам переговоров стороны подписали ряд документов о сотрудничестве в разных сферах. Кроме того, Путин и Си Цзиньпин продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем, а также приняли совместную декларацию о многополярном мире и международных отношениях нового типа.

Ранее на встрече с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном Путин заявил, что Москва и Пекин поставили новые масштабные задачи по качественному развитию сотрудничества. Российский лидер также назвал переговоры с Си Цзиньпином продуктивными и полезными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.