«Недостойно правителя»: Карл III нашел необычное хобби на фоне лечения от рака
Увлечение монарха вызвало обсуждения — и не только из-за самого выбора занятия.
Фото: www.globallookpress.com/Andrew Thomas
Карл III решил освоить вязание для борьбы со стрессом на фоне лечения от рака
Британский король Карл III решил попробовать нестандартный для себя способ справиться с напряжением, возникшим на фоне лечения онкологического заболевания. Как сообщило издание RadarOnline, он заинтересовался вязанием и намерен освоить это ремесло, рассчитывая, что оно поможет ему справиться с эмоциональной нагрузкой.
При этом подобный выбор вызвал неоднозначную реакцию среди наблюдателей. Некоторые эксперты считают, что представители старшего поколения королевской семьи вряд ли одобрили бы такое увлечение.
«Королева Елизавета и ее муж Филипп принадлежали к поколению, отличавшемуся сдержанностью и четкой разграничительной позицией между мужчинами и женщинами. Услышав, что Карл публично обсуждает вязание, даже если это делается для его успокоения, они оба перевернутся в гробу, поскольку при жизни сочли бы это крайне женственным хобби, недостойным правителя-мужчины», — подчеркнул источник из дворца.
Тем не менее, многие воспринимают этот шаг иначе. По их мнению, интерес к вязанию может говорить о внимании короля к собственному психологическому состоянию и попытке найти внутреннюю опору в непростой период.
Кроме того, не исключено, что такое хобби связано с желанием обратиться к более спокойным и привычным занятиям в условиях серьезных жизненных испытаний.
