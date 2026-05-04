«Недостойно правителя»: Карл III нашел необычное хобби на фоне лечения от рака

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 35 0

Увлечение монарха вызвало обсуждения — и не только из-за самого выбора занятия.

Необычное хобби Карла III как он борется с раком состояние

Фото: www.globallookpress.com/Andrew Thomas

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Карл III решил освоить вязание для борьбы со стрессом на фоне лечения от рака

Британский король Карл III решил попробовать нестандартный для себя способ справиться с напряжением, возникшим на фоне лечения онкологического заболевания. Как сообщило издание RadarOnline, он заинтересовался вязанием и намерен освоить это ремесло, рассчитывая, что оно поможет ему справиться с эмоциональной нагрузкой.

При этом подобный выбор вызвал неоднозначную реакцию среди наблюдателей. Некоторые эксперты считают, что представители старшего поколения королевской семьи вряд ли одобрили бы такое увлечение.

«Королева Елизавета и ее муж Филипп принадлежали к поколению, отличавшемуся сдержанностью и четкой разграничительной позицией между мужчинами и женщинами. Услышав, что Карл публично обсуждает вязание, даже если это делается для его успокоения, они оба перевернутся в гробу, поскольку при жизни сочли бы это крайне женственным хобби, недостойным правителя-мужчины», — подчеркнул источник из дворца.

Тем не менее, многие воспринимают этот шаг иначе. По их мнению, интерес к вязанию может говорить о внимании короля к собственному психологическому состоянию и попытке найти внутреннюю опору в непростой период.

Кроме того, не исключено, что такое хобби связано с желанием обратиться к более спокойным и привычным занятиям в условиях серьезных жизненных испытаний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
74.80
-0.08 88.64
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:00
Необычная дружба: как случайное сообщение связало 24-летнюю девушку и 72-летнего фотографа
17:59
Скромная могила любимицы Высоцкого: где похоронена актриса Зинаида Славина
17:55
Хантавирус на лайнере у берегов Африки: три человека погибли из-за вспышки инфекции
17:45
«Недостойно правителя»: Карл III нашел необычное хобби на фоне лечения от рака
17:32
Путин поручил создать рабочую группу по ядерным технологиям в медицине
17:30
Светлокосый солдат Зинаида Самсонова: судьба героини военного стихотворения Юлии Друниной «Зинка»

Сейчас читают

Блокировка Ормузского пролива бьет по Азиатско-Тихоокеанскому региону — Такаити
Опасные цветы: россиянам напомнили о штрафах за выращивание запрещенных растений
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Троица 2026: что можно и нельзя делать, как правильно молиться и нужно ли ходить на кладбище

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео