Сверхспособность пить вино: Бритни Спирс заявила, что она является «ангелом»

Диана Кулманакова
Во время задержания за вождение в нетрезвом виде певица даже начала имитировать британский акцент.

За что задержали Бритни Спирс: новые подробности

Бритни Спирс заявила полицейским, что она является ангелом

Певица Бритни Спирс во время задержания за вождение в нетрезвом виде заявила полицейским, что она является «ангелом» и может выпить четыре бутылки вина, продолжая при этом заботиться о людях. Об этом сообщило Yahoo.

Инцидент произошел в Калифорнии, когда сотрудники дорожного патруля остановили автомобиль 44-летней поп-звезды для проверки. Согласно полицейскому отчету, певица вела себя вызывающе, отказывалась проходить тест на наличие алкоголя в крови и демонстрировала резкие смены настроения — от агрессии до чрезмерной покладистости.

Сообщается, что в какой-то момент Спирс даже начала имитировать британский акцент.

В ходе досмотра автомобиля правоохранители обнаружили пустой винный бокал, находившийся в подстаканнике между передними сиденьями. Кроме того, в сумке знаменитости была найдена упаковка препарата, на который у нее не было соответствующего рецепта.

Сама Бритни призналась офицерам, что употребляла рецептурные препараты, а утром, около двух часов дня, выпила один коктейль «Мимоза». Позже эксперты подтвердили, что артистка находилась под воздействием стимуляторов центральной нервной системы.

Несмотря на явные признаки, такие как невнятная речь и шаткая походка, Спирс оценивала уровень своего опьянения на «ноль» по десятибалльной шкале.

Судебное разбирательство завершилось в мае текущего года. Бритни Спирс признала вину по обвинению в неосторожной езде, что позволило смягчить первоначальную статью о вождении в нетрезвом виде.

По условиям сделки со следствием, звезде назначили штрафы, 12 месяцев испытательного срока и обязательное прохождение специализированных курсов для водителей, задержанных за аналогичные правонарушения. Адвокаты певицы отметили, что она оперативно взяла на себя ответственность за проступок.

Сразу после инцидента Спирс добровольно отправилась в реабилитационный центр для прохождения лечения.

