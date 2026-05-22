Прогулки и разнообразие рациона: как сохранить здоровье кишечника

Лилия Килячкова
Специалисты представили комплекс рекомендаций по улучшению пищеварения.

Как сохранить здоровье кишечника

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

The Guardian: прогулка после еды поможет уменьшить вздутие живота

Врачи-гастроэнтерологи из Великобритании и США разработали перечень правил для поддержания здоровой работы пищеварительной системы, акцентируя внимание на диете и привычках. Об этом сообщила газета The Guardian.

«Наш кишечник — это сложная машина: убедитесь, что то, что вы в него кладете, сбалансировано, и что вы адекватно выводите продукты жизнедеятельности», — отметила врач Аджай Верма.

Эксперты отмечают, что основой благополучия являются разнообразие рациона и регулярность. Особое внимание стоит уделить клетчатке, дефицит которой наблюдается у большинства населения. Рекомендуемая норма составляет 25–35 граммов в день, что эквивалентно потреблению овощей, фруктов, бобовых и цельнозерновых продуктов. Для борьбы с запорами медики советуют включать в меню киви и семена льна.

Помимо диеты, на состояние ЖКТ существенно влияет психическое здоровье и физическая активность. Доктор Ниша Патель указывает, что стресс напрямую воздействует на моторику кишечника, вызывая вздутие или боли, поэтому управление эмоциями является неотъемлемой частью терапии.

Специалисты рекомендуют практиковать диафрагмальное дыхание, йогу и ежедневные прогулки после еды. Важным фактором остается гигиена сна: его нехватка обостряет симптомы заболеваний, таких как синдром раздраженного кишечника. 

Социальные сети в туалете также оказались под запретом — использование смартфонов во время дефекации может привести к развитию геморроя и дисфункции тазового дна. При возникновении тревожных признаков, таких как кровь или резкая потеря веса, необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.

