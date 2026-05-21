Избили доской: с 75-летней женщиной расправились после обвинений в колдовстве

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Самосуд над несчастной устроили родственники.

С пенсионеркой расправились после обвинений в колдовстве

Фото: www.globallookpress.com/ZUMAPRESS.com/Li Qihua

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В ЮАР расправились с пенсионеркой после обвинений в магии

В ЮАР была жестоко убита 75-летняя местная жительница Нокхансала Сидики, которую заподозрили в занятиях колдовством. Об этом сообщило издание The Citizen.

Преступление произошло в лесу, куда женщину принудительно вывели ее близкие люди. Оказавшись у воды, члены семьи начали выкрикивать в адрес Сидики обвинения в ведовстве, после чего перешли к физической расправе. Пожилую женщину избили деревянной доской, а затем бросили в ручей, где она скончалась.

Полицейские обнаружили тело погибшей на берегу водоема со следами насильственной смерти. Медицинский осмотр выявил многочисленные повреждения: на лице и голове пенсионерки остались гематомы от ударов доской, а на шее были зафиксированы отчетливые признаки удушения.

Пострадавшая не смогла выбраться из воды из-за полученных ранений или потери сознания. В настоящее время подозреваемые в совершении этого жестокого убийства находятся в бегах. Полиция ведет активные поиски преступников, которые скрылись с места инцидента сразу после совершения расправы над родственницей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
70.95
-0.34 81.98
-0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:05
Деньги пахнут: Прохор Шаляпин раскрыл свои финансовые секреты
19:00
Живая марионетка: модель OnlyFans рассказала о странных просьбах клиента
18:45
Избили доской: с 75-летней женщиной расправились после обвинений в колдовстве
18:43
«Еще очень маленький»: Плющенко высказался о смене спортивного гражданства сына
18:40
Суд арестовал капитана и владельца перевернувшейся на Байкале аэролодки
18:35
«Я остаюсь русским»: Александр Плющенко о переходе в сборную Азербайджана

Сейчас читают

Появились кадры массового ДТП с сыном бизнесмена в Нижнем Новгороде
«Самый крутой в истории»: Папа Римский Лев XIV любит американский фастфуд
Будут сосредоточены на другом: ИИ поможет российским космонавтам на орбите
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео