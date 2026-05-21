Избили доской: с 75-летней женщиной расправились после обвинений в колдовстве

В ЮАР расправились с пенсионеркой после обвинений в магии

В ЮАР была жестоко убита 75-летняя местная жительница Нокхансала Сидики, которую заподозрили в занятиях колдовством. Об этом сообщило издание The Citizen.

Преступление произошло в лесу, куда женщину принудительно вывели ее близкие люди. Оказавшись у воды, члены семьи начали выкрикивать в адрес Сидики обвинения в ведовстве, после чего перешли к физической расправе. Пожилую женщину избили деревянной доской, а затем бросили в ручей, где она скончалась.

Полицейские обнаружили тело погибшей на берегу водоема со следами насильственной смерти. Медицинский осмотр выявил многочисленные повреждения: на лице и голове пенсионерки остались гематомы от ударов доской, а на шее были зафиксированы отчетливые признаки удушения.

Пострадавшая не смогла выбраться из воды из-за полученных ранений или потери сознания. В настоящее время подозреваемые в совершении этого жестокого убийства находятся в бегах. Полиция ведет активные поиски преступников, которые скрылись с места инцидента сразу после совершения расправы над родственницей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.