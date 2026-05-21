Трамп пообещал уничтожить полученные от Ирана запасы ядерного топлива

Штаты ликвидируют полученный от Тегерана высокообогащенный уран, если иранская сторона передаст свои резервы ядерного топлива Вашингтону. Об этом на пресс-конференции в Белом доме заявил американский лидер Дональд Трамп.

Собравшиеся журналисты также поинтересовались, согласится ли руководство страны с тем, чтобы исламская республика оставила у себя запасы урана. Глава государства ответил, что США не допустят этого.

«Нет, это мы его получим. Нам это не нужно, мы этого не хотим. Вероятно, мы уничтожим его после того, как получим, но мы не позволим им владеть им», — подчеркнул президент.

Накануне глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что Москва готова «разобраться» с обогащенным ураном Ирана в любом формате и направить его запасы в мирную сферу. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что Вашингтон не рассматривает планы по передаче иранского ядерного топлива России.

Ранее Трамп заявил, что Штаты не намерены ослаблять антииранские ограничения до подписания двустороннего соглашения.

