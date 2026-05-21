Трамп пообещал уничтожить полученные от Ирана запасы ядерного топлива

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 35 0

Он исключил возможность хранения урана Тегераном.

Что сделают США с запасами ядерного топлива Ирана

Фото: Vahid Salemi/AP/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Штаты ликвидируют полученный от Тегерана высокообогащенный уран, если иранская сторона передаст свои резервы ядерного топлива Вашингтону. Об этом на пресс-конференции в Белом доме заявил американский лидер Дональд Трамп.

Собравшиеся журналисты также поинтересовались, согласится ли руководство страны с тем, чтобы исламская республика оставила у себя запасы урана. Глава государства ответил, что США не допустят этого.

«Нет, это мы его получим. Нам это не нужно, мы этого не хотим. Вероятно, мы уничтожим его после того, как получим, но мы не позволим им владеть им», — подчеркнул президент.

Накануне глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что Москва готова «разобраться» с обогащенным ураном Ирана в любом формате и направить его запасы в мирную сферу. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что Вашингтон не рассматривает планы по передаче иранского ядерного топлива России.

Ранее Трамп заявил, что Штаты не намерены ослаблять антииранские ограничения до подписания двустороннего соглашения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
70.79
-0.16 83.27
1.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:47
Почувствовал безнаказанность: что известно о мажоре, устроившем массовое ДТП в Нижнем Новгороде
23:34
В Пермском крае ввели запрет на хранение и распространение вейпов
23:17
Ярославский «Локомотив» второй год подряд стал обладателем Кубка Гагарина
23:17
Один человек погиб и восемь пострадали при атаке БПЛА на Макеевку
23:00
Посылка с секретом: семья нашла в новой урне чужой прах
22:51
Трамп пообещал уничтожить полученные от Ирана запасы ядерного топлива

Сейчас читают

Ушла с молотка за 18 миллионов долларов: картину Бэнкси продали на аукционе
Появились кадры массового ДТП с сыном бизнесмена в Нижнем Новгороде
Телефон плавится на солнце: как спасти смартфон от перегрева летом
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео