Путин поздравил 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова с юбилеем

Дарья Бруданова

Выдающемуся гроссмейстеру исполнилось 75 лет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Президент России Владимир Путин поздравил 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова с 75-летним юбилеем. Об этом сообщили в Кремле.

Анатолий Карпов, как отметил глава государства, — один из самых выдающихся гроссмейстеров нашего времени. Путин высоко оценил его заслуги как в спорте, так и в наставнической деятельности. По словам российского лидера, советский шахматист — достойно продолжил традиции своей школы.

«На Вашем счету немало сложных, напряженных и захватывающих поединков с сильными и именитыми соперниками, красивые и убедительные победы», — указано в телеграмме Кремля.

Также Владимир Путин пожелал юбиляру доброго здоровья и всего наилучшего.

Анатолий Карпов закончил карьеру в 2000 году в возрасте 49 лет. По версии ФИДЕ, российский шахматист трижды становился чемпионом мира, выиграв матчи с Яном Тимманом в 1993-м, с Гатой Камским в 1996-м и с Вишванатаном Анандом в 1998-м.

