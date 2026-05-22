Путин поздравил хоккеистов ярославского «Локомотива» с получением Кубка Гагарина

Знаменитый хоккейный клуб выиграл почетный трофей КХЛ второй раз подряд.

Президент России Владимир Путин поздравил игроков, тренеров и болельщиков хоккейного клуба «Локомотив» из Ярославля с завоеванием кубка Гагарина. Его телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля в мессенджере МАКС.

«На протяжении всей турнирной дистанции вы демонстрировали динамичную, красивую игру, в честной борьбе взяли верх над сильными, достойными соперниками, показали настоящий командный дух и сплоченность», — сказано в заявлении главы государства.

Как подчеркнул Владимир Путин, ярославские спортсмены своей победой вписали новую страницу в славную летопись отечественного хоккея. Президент также отдельно отметил преданность болельщиков «Локомотива», которые искренне поддерживают игроков.

Кубок Гагарина вручается победителю плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с 2008 года. Ярославский клуб получил этот трофей второй раз подряд. В финале сезона 2024/25 спортсмены одержали верх над «Трактором» из Челябинска, а в этом сезоне обыграли казанский «Ак Барс» — встреча в столице Татарстана завершилась со счетом 3:2.

В составе «Локомотива» дважды отличился нападающий Егор Сурин, третью шайбу забросил форвард Максим Шалунов. В команде противников в конце третьего периода забили Нэйтан Тодд и Никита Лямкин. Ярославцы после триумфа сравнялись с московским «Динамо» и СКА («Спортивный клуб армии») из Петербурга.

Ранее петербургский футбольный клуб «Зенит» под руководством Сергея Семака стал чемпионом России. Команда в заключительном туре обыграла «Ростов» со счетом 1:0.

