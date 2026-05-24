Московская кинокомиссия помогла снять более десяти фильмов и сериалов об СВО

Кинематографисты обращаются за помощью при организации съемок с использованием оружия, а также при необходимости их проведения на территории столичных больниц.

Столичная кинокомиссия продолжает оказывать поддержку создателям фильмов и сериалов о специальной военной операции. За последние два года при ее содействии было реализовано более десяти подобных проектов. Об этом сообщили на портале правительства Москвы mos.ru.

Кинематографисты обращаются за помощью в организации съемок с использованием оружия, а также для работы на территориях московских больниц и других городских площадках.

Одним из самых заметных проектов стал сериал «Ландыши», завоевавший популярность у зрителей. По сюжету дочь миллионера Катя Орлова отказывается от жизни за границей ради любви к Лехе — парню из семьи военных, который отправляется на СВО. Продолжение истории под названием «Ландыши. Вторая весна» расскажет о поездке героини и ее музыкальной группы в зону спецоперации на поиски возлюбленного.

Съемки сериала проходили на улицах Москвы, в декорациях кинопарка «Москино» и на кинозаводе «Москино», где использовались технологии виртуального продакшена. Для музыкальной сцены «Последний вальс» были задействованы LED-экраны, световые приборы, дым-машины и специальные SFX-эффекты. Кроме того, в проекте сняли масштабный эпизод со взрывом и участием каскадеров.

При создании молодежной музыкальной драмы Дениса Майданова «Музыка времени» кинокомиссия помогла подобрать школу для съемок и организовать работу на Арбате, Болотной площади и набережной Тараса Шевченко. Во время съемок сериала «Берлин’23» использовали охолощенное оружие и автомобили с окраской силовых структур.

Поддержку также получили полнометражные фильмы «Алдан» и «Малыш», посвященные событиям СВО. Общие сборы этих картин в российском прокате превысили 250 миллионов рублей.

Работа над фильмом «Алдан» проходила в Якутии, Запорожской области и Москве. Для одной из сцен павильон «Аэропорт Юрово» в кинопарке «Москино» переоборудовали под терминал Шереметьево. Именно там снимали эпизод с прохождением пограничного контроля с участием Ивана Охлобыстина.

В основу сюжета легла реальная история якутского IT-предпринимателя, который добровольно отправился на СВО. Прототипом главного героя стал Николай Потапов — кавалер ордена Мужества, военный медик и заместитель командира подразделения 155-й бригады морской пехоты.

В 2025 году 15 проектов стали победителями гранта за создание образа Москвы в кино. Гранты предоставлены российским компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые снимали художественные фильмы и сериалы на объектах городской инфраструктуры, в общественных местах столицы или на площадках московского кинокластера — в кинопарке и на кинозаводе «Москино», а также на Киностудии Горького и в киноконцерне «Мосфильм». Максимальная сумма поддержки увеличилась на треть и составила 20 миллионов рублей.

