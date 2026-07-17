«Продолжит текущую стратегию»: Рютте о новом главе Минобороны Украины

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 30 0

Новый министр не изменит политику Киева в отношении Москвы.

Что в НАТО думают о новом главе Минобороны Украины

Фото: Reuters/Nadja Wohlleben

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Рютте: новый министр обороны не изменит политику Киева в отношении Москвы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что новый министр обороны Украины продолжит старую линию в конфликте с Россией. Его слова передает агентство DPA.

«Рютте не ожидает, что назначение нового украинского министра обороны приведет к серьезным изменениям в стратегии Киева в борьбе с Россией», — цитирует издание.

Марк Рютте также заявил, что ушедший с поста главы министерства обороны Украины Михаил Федоров был с ним в хороших отношениях — генсек альянса пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил уход с должности. Глава киевского режима Владимир Зеленский назначил врио главы Минобороны Украины руководителя СБУ Евгения Хмару.

При этом сам Зеленский 16 июля представил на рассмотрение в Верховной раде кандидатуру действующего главы МВД Украины Игоря Клименко. Украинский народ отреагировал на это предложение решительно негативно — именно при Клименко сотрудники Национальной полиции творили зверства против простых людей в ходе насильственной мобилизации.

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