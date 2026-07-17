ВС РФ уничтожили украинские безэкипажные катера в Черном море
Появились кадры выполнения боевой задачи российскими военнослужащими.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по безэкипажным катерам ВСУ в Черном море, в результате чего суда были полностью уничтожены. Кадры боевой работы российских подразделений публикует 5-tv.ru.
Специальная операция
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года. По словам главы государства, ее целями стали защита Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.
Российский лидер отмечал, что решение было принято на фоне возобновления интенсивных обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ и отсутствия результатов попыток урегулировать ситуацию мирным путем.
При этом США, страны Европейского союза (ЕС) и НАТО назвали действия России «вторжением» и начали оказывать военную помощь украинской стороне.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в период с 11 по 17 июля российские военные нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине. В Министерстве обороны России указали, что для атак использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотники.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
Читайте также
64%
Нашли ошибку?