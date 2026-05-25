Умные часы и зарядка едва не сожгли дом геймера

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Опасное соседство гаджетов на столе привело к короткому замыканию и оплавлению техники.

Умные часы и зарядка едва не сожгли дом геймера причина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Владелец игрового контроллера и смарт-часов едва не спровоцировал пожар в собственном жилье из-за неосторожного размещения устройств при подзарядке. Об этом сообщил портал Android Authority.

Инцидент произошел, когда контакты док-станции для геймпада Steam Controller соприкоснулись с браслетом часов Google Pixel Watch. Пользователь под псевдонимом Toikka поделился своей историей на платформе Reddit, чтобы предупредить окружающих о рисках, возникающих при использовании открытых электродов зарядных систем.

По словам пострадавшего, короткое замыкание сопровождалось характерными звуками и визуальными повреждениями.

«Металлический ремешок моих часов случайно коснулся открытых контактов зарядного устройства и начал шипеть из-за короткого замыкания», — подчеркнул автор публикации.

В результате происшествия на дорогостоящем аксессуаре остался отчетливый черный след, похожий на термический ожог, а сама зарядка начала плавиться.

Геймер взял на себя всю ответственность за случившееся, пояснив, что не имеет претензий к качеству сборки электроники компаниями-производителями.

Он лишь призвал других владельцев техники быть бдительнее и не оставлять металлические предметы рядом с подключенными к сети устройствами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Тайная сторона Близнецов: астролог раскрыла правду о воздушном знаке зоди...

Последние новости

13:31
Мокрый снег после жары: Москву ждет осеннее похолодание
13:26
Автобус с 40 иностранцами перевернулся на трассе М12 в Нижегородской области
13:23
ФСБ показала кадры магнитных мин, найденных на газовозе в Усть-Луге
13:21
Непослушные туристы: почему запрещено подниматься на пирамиду майя Кукулькана
13:11
В порядке очереди: авиакомпании ОАЭ предупредили пассажиров о заторах в аэропортах
13:10
Силовики предотвратили теракт на танкере в порту Усть-Луга

Сейчас читают

Европа недосчиталась газа: поставки падают, запасы едва растут
Двое суток после трагедии: последние новости об ударе по Старобельску
Читай по телу: как распознать ложь и симпатию человека по жестам и позе
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео