Любовь Толкалина объяснила, почему не будет отмечать юбилей

Актриса Любовь Толкалина в преддверии круглой даты — скоро ей исполнится 50 — призналась, что не выносит шумных торжеств в свою честь. Об этом она откровенно рассказала сайту 7Дней.ru.

«Вообще не понимаю, что такое юбилей. И терпеть не могу никакие празднования. Празднование где-то внутри должно быть. Наверное, соберу друзей очень узким кругом», — рассказала она.

Прошлый день рождения актриса отметила в Булгаковском подъезде.

«Там находится мое любимое пространство, где я раз в месяц читаю людям книги вслух. Сейчас такое время, когда людям некогда читать, поэтому они приходят ко мне и слушают», — поделилась артистка.

По словам Толкалиной, с этим местом у нее связаны дорогие сердцу воспоминания: именно там народный артист СССР Алексей Баталов репетировал с ней сцену из «Мастера и Маргариты», а в клубе по соседству она познакомилась с Егором Кончаловским.

В интервью актриса также вспомнила недавнюю поездку в Читу, где выступила ведущей церемонии открытия XIII Забайкальского международного кинофестиваля, а позже дебютировала как певица на гала-концерте.

