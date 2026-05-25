Студентка сорвалась со скалы во время фотосессии в Иркутской области

Дарья Бруданова
Ради красивого кадра девушка забралась на выступ высотой в сто метров.

Студентка упала со скалы и погибла в Иркутской области. Об этом сообщило региональное следственное управление СК в канале в мессенджере МАКС.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел во время фотосессии. Чтобы сделать красивый кадр, девушка, предположительно, встала на высокий выступ и сорвалась.

«В время спуска произошел обвал грунта, в результате чего девушка упала со скалы высотой около 100 метров», — сказано в посте СК.

Инцидент произошел в районе местности «Белые скалы» в селе Халмушино в Усольском районе. Очевидцы трагедии сразу вызвали скорую помощь, однако спасти 24-летнюю пострадавшую не удалось. Она скончалась по пути в больницу.

В СК добавили, что по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства гибели девушки. Они в том числе опрашивают свидетелей. По итогу расследования примут процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что самолет сбил парапланеристку во время полета в Австрии. Девушке чудом удалось уцелеть. В деталях этого необычного происшествия сейчас разбираются. Вероятно, девушка влетела в запретную зону и ее параплан не отображался на радарах.

