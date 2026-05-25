«Темная сторона» падел-тенниса: почему модный спорт разрушает семьи

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 41 0

Среди фанатов этого увлечения числятся как офисные работники, так и представители королевской семьи, включая принцессу Уэльскую.

Что такое падел-теннис: в чем плюсы и минусы этого спорта

Фото: www.globallookpress.com/ Ilya Moskovets

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: падел-теннис разрушает семьи игроков

Падел-теннис стал одним из самых популярных видов спорта в Великобритании, однако за его популярностью скрывается негативное влияние на личную жизнь игроков. Об этом сообщило Daily Mail.

По данным издания, смесь тенниса и сквоша, которая рекламируется как здоровое и веселое хобби, на деле оборачивается для многих пар одержимостью, токсичным соперничеством и даже разводами.

Специализированные приложения для поиска партнеров по игре некоторые пользователи начали использовать в качестве платформ для флирта, что нередко приводит к реальным изменам.

Ассоциация лаун-тенниса (LTA) подтвердила невероятный масштаб бума. Число кортов в стране выросло с 68 в 2019 году до более чем 1800 в 2026 году, а количество активных игроков достигло миллиона человек. Среди фанатов падела числятся как обычные офисные работники, так и представители королевской семьи, включая принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон.

Обозреватель Ева Вагстафф отметила, что социальный аспект игры имеет «темную сторону». Она рассказала о женщине, которая обнаружила в телефоне бойфренда интимную переписку с партнершей по корту. Другая девушка призналась, что рассталась с возлюбленным после того, как увидела его пугающую агрессию и крики на оппонента из-за проигранного очка.

На платформе Reddit появляется все больше жалоб от супругов, которые чувствуют себя брошенными из-за «паделмании» своих партнеров.

Помимо психологических проблем, спорт столкнулся с сопротивлением жителей элитных поселков, таких как Олдерли-Эдж. Граждане жалуются на невыносимый шум, напоминающий выстрелы, и опасаются снижения стоимости своей недвижимости.

В некоторых населенных пунктах дело дошло до абсурдных обвинений. Жители Грэйтли заявили, что постоянный стресс от шума падел-центров может спровоцировать у них развитие диабета второго типа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Тайная сторона Близнецов: астролог раскрыла правду о воздушном знаке зоди...

Последние новости

18:15
«Никому не нужна»: Ксения Алферова призналась в страхе одиночества после развода
18:13
Рособрнадзор вынес предостережения трем столичным вузам за массу нарушений
18:07
«Пролью свет правды»: SHAMAN пообещал раскрыть имена тех, кто желал его молчания
18:05
Любовь не знает границ: ученые развеяли мифы о сексе после 65
17:50
В шкуре жены: принц Гарри испытывает стыд за свою жизнь до брака с Меган Маркл
17:37
Стероидные игры: как проходит «улучшенная Олимпиада» в Лас-Вегасе

Сейчас читают

Европа недосчиталась газа: поставки падают, запасы едва растут
Двое суток после трагедии: последние новости об ударе по Старобельску
Что срочно нужно сделать в теплице перед посадкой рассады: инструкция для дачников
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео