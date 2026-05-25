Под Липецком задержали парня, подозреваемого в убийстве отца

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 30 0

Тело 42-летнего мужчины нашли в лесу со следами насильственной смерти.

Кого подозревают в убийстве мужчины в Липецкой области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Липецкой области обнаружили тело 42-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Как сообщил источник 5-tv.ru, подозреваемым стал его 18-летний сын, которого уже задержали.

Отец вместе с сыном возвращались на машине из Липецка в Данковский округ, однако домой так и не приехали. Обеспокоенные родственники сразу же обратились в правоохранительные органы. К поискам подключились полицейские и волонтеры. Вскоре автомобиль обнаружили в Ольховском лесу Лебедянского округа, недалеко от железной дороги. Рядом с машиной нашли тело главы семейства с признаками насильственной смерти.

Позже поймали и сына погибшего, сейчас его вместе со знакомым доставляют в отдел полиции для допроса.

«Проверяется версия о причастности молодых людей к совершению особо тяжкого преступления», — отметили в пресс-службе Следственного комитета России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 23 мая в Петербурге сотрудник Мариинского театра Айтжан Смагулов открыл стрельбу по 11-летнему мальчику, который играл на улице на саксофоне и мешал ему спать. Злоумышленника задержали, он признал вину. Октябрьский районный суд отправил его в СИЗО до 22 июля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.55
0.34 85.45
2.91
Тайная сторона Близнецов: астролог раскрыла правду о воздушном знаке зоди...

Последние новости

20:58
Под Липецком задержали парня, подозреваемого в убийстве отца
20:47
Колокольцев сообщил о рекордном уровне доверия россиян к МВД с 2011 года
20:31
Разбитое сердце: принц Гарри столкнулся с новыми трудностями в своей карьере
20:15
Платежи по ипотеке предложили перенести на момент заселения в квартиру
20:00
«Батя 2», «Ландыши» и «Дорогой Вилли»: названы лучшие российские сериалы и фильмы
19:40
Психолог назвала причины тревожности у людей

Сейчас читают

Европа недосчиталась газа: поставки падают, запасы едва растут
«Самый сильный человек планеты» поделился секретами тренировок
Любовь не знает границ: ученые развеяли мифы о сексе после 65
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео