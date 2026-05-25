Под Липецком задержали парня, подозреваемого в убийстве отца

В Липецкой области обнаружили тело 42-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Как сообщил источник 5-tv.ru, подозреваемым стал его 18-летний сын, которого уже задержали.

Отец вместе с сыном возвращались на машине из Липецка в Данковский округ, однако домой так и не приехали. Обеспокоенные родственники сразу же обратились в правоохранительные органы. К поискам подключились полицейские и волонтеры. Вскоре автомобиль обнаружили в Ольховском лесу Лебедянского округа, недалеко от железной дороги. Рядом с машиной нашли тело главы семейства с признаками насильственной смерти.

Позже поймали и сына погибшего, сейчас его вместе со знакомым доставляют в отдел полиции для допроса.

«Проверяется версия о причастности молодых людей к совершению особо тяжкого преступления», — отметили в пресс-службе Следственного комитета России.

