Платежи по ипотеке предложили перенести на момент заселения в квартиру

В России предложили внедрить новую систему ипотечного кредитования, позволяющую гражданам начинать выплату процентов только после фактического получения ключей от жилья. Эту идею предложил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Специалист заявил, что текущая модель, требующая от дольщиков полного наполнения эскроу-счетов на этапе строительства, утратила свою эффективность и нуждается в трансформации.

«Достаточно сохранять формат предварительного договора по наполнению эскроу-счета, который позволяет на 10-20 процентов внести первый взнос и ждать, когда дом будет введен в эксплуатацию. А после этого получать ипотечный кредит и при получении ключей начинать платить по ипотеке», — отметил Апрелев.

Эксперт подчеркнул, что переход к подобной «цивилизованной» схеме потребительского кредитования станет важным стимулом для восстановления покупательского интереса на рынке недвижимости.

Реализация данной инициативы позволит застройщикам привлечь новых клиентов, для которых непосильно одновременно оплачивать ипотечные взносы и арендовать жилье в ожидании завершения стройки.

Апрелев выразил уверенность, что долгосрочные перспективы роста отрасли напрямую зависят от готовности банков и законодателей разрешить людям платить за квадратные метры именно тогда, когда они начинают ими пользоваться.

