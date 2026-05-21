Деньги пахнут: Прохор Шаляпин раскрыл свои финансовые секреты

Прохор Шаляпин хранит дома янтарных слонов для привлечения денег

Певец Прохор Шаляпин заявил, что хранит дома янтарных слонов для привлечения денег. Об этом шоумен рассказал в беседе с Газета.ру.

Артист отметил, что в его жизни есть устойчивые приметы: он может греметь мелочью в новолуние, а также взаимодействовать с символическими предметами — например, фигуркой жабы.

Особое место в его доме занимают янтарные слоны из Калининграда, которые, по его убеждению, должны стоять определенным образом — с поднятым хоботом и быть обращенными к солнцу.

Шаляпин подчеркнул, что старается избегать крайностей и придерживается «золотой середины», сохраняя внутреннее равновесие. Он также признался, что не готов ради крупных сумм рисковать здоровьем и поэтому отказывается от участия в экстремальных шоу.

Отдельно он высказался о понятии «грязных» денег, связав его с нечестными способами заработка. В то же время он добавил, что существует и более «легкий» доход, например в блогерской сфере.

«Да, это все еще труд, но все-таки труд шахтера или работника скорой помощи не менее тяжел, однако люди там получают незначительную зарплату», — отметил Прохор.

Отвечая на известное выражение «деньги не пахнут», артист с иронией заметил, что деньги все же «пахнут тройным одеколоном».

