Деньги пахнут: Прохор Шаляпин раскрыл свои финансовые секреты
Шоумен признался, какие ритуалы использует для привлечения достатка и от каких заработков держится подальше.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Прохор Шаляпин хранит дома янтарных слонов для привлечения денег
Певец Прохор Шаляпин заявил, что хранит дома янтарных слонов для привлечения денег. Об этом шоумен рассказал в беседе с Газета.ру.
Артист отметил, что в его жизни есть устойчивые приметы: он может греметь мелочью в новолуние, а также взаимодействовать с символическими предметами — например, фигуркой жабы.
Особое место в его доме занимают янтарные слоны из Калининграда, которые, по его убеждению, должны стоять определенным образом — с поднятым хоботом и быть обращенными к солнцу.
Шаляпин подчеркнул, что старается избегать крайностей и придерживается «золотой середины», сохраняя внутреннее равновесие. Он также признался, что не готов ради крупных сумм рисковать здоровьем и поэтому отказывается от участия в экстремальных шоу.
Отдельно он высказался о понятии «грязных» денег, связав его с нечестными способами заработка. В то же время он добавил, что существует и более «легкий» доход, например в блогерской сфере.
«Да, это все еще труд, но все-таки труд шахтера или работника скорой помощи не менее тяжел, однако люди там получают незначительную зарплату», — отметил Прохор.
Отвечая на известное выражение «деньги не пахнут», артист с иронией заметил, что деньги все же «пахнут тройным одеколоном».
