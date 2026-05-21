Деньги пахнут: Прохор Шаляпин раскрыл свои финансовые секреты

Лилия Килячкова
Шоумен признался, какие ритуалы использует для привлечения достатка и от каких заработков держится подальше.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Певец Прохор Шаляпин заявил, что хранит дома янтарных слонов для привлечения денег. Об этом шоумен рассказал в беседе с Газета.ру.

Артист отметил, что в его жизни есть устойчивые приметы: он может греметь мелочью в новолуние, а также взаимодействовать с символическими предметами — например, фигуркой жабы.

Особое место в его доме занимают янтарные слоны из Калининграда, которые, по его убеждению, должны стоять определенным образом — с поднятым хоботом и быть обращенными к солнцу.

Шаляпин подчеркнул, что старается избегать крайностей и придерживается «золотой середины», сохраняя внутреннее равновесие. Он также признался, что не готов ради крупных сумм рисковать здоровьем и поэтому отказывается от участия в экстремальных шоу.

Отдельно он высказался о понятии «грязных» денег, связав его с нечестными способами заработка. В то же время он добавил, что существует и более «легкий» доход, например в блогерской сфере.

«Да, это все еще труд, но все-таки труд шахтера или работника скорой помощи не менее тяжел, однако люди там получают незначительную зарплату», — отметил Прохор.

Отвечая на известное выражение «деньги не пахнут», артист с иронией заметил, что деньги все же «пахнут тройным одеколоном».

