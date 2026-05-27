Цветы, огни Ростральных колонн и новый мост: Петербург отмечает 323-летие

Петербург сегодня принимает поздравления. Ему исполняется 323 года. В Северной столице запланированы десятки мероприятий вплоть до конца недели: фестивали, выставки, автопробеги. А кульминацией праздника станет большой концерт на Дворцовой площади с участием сотен артистов. Он состоится 29 мая.

Как всегда, главной темой Дня города станет связь прошлого и будущего, где трехвековая история Петербурга гармонично соседствует с передовыми технологиями. О том, как крупнейший северный мегаполис мира сегодня задает высокую планку всей стране — корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Когда зажигаются огни Ростральных колонн, к Медному всаднику несут цветы — это одна из традиций празднования Дня города. Символ покорения стихии, символ мегаполиса, выросшего на болоте. Кажется, запрягали этого коня так долго — памятник строили более десять лет, но иначе было нельзя.

Первый памятник в стране с гром-камнем в основании, на трех точках опоры сразу задал планку: все, что делают в Петербурге, должно быть на века и монументально.

«Это город, где изначально всегда делалось что-то сверх возможностей. То есть само строительство Петербурга происходило в условиях того самого климата, который мы знаем, только без асфальта, без отопления, без автомобилей», — рассказала искусствовед, архитектурный критик Мария Элькина.

Исаакиевский собор, который только при Монферране возводили более 40 лет, полон инноваций. И технологии XIX века отражаются в сегодняшних доминантах.

Самое высокое здание Европы — «Лахта Центр» — строили по нынешним меркам тоже долго. 462 метра над землей — прорывные технологии, но удивительное сходство. И там, и там в основании — технология свайных полей. Монферран в кладке собора оставлял колодцы, чтобы следить за осадкой. И здесь в сваях — каналы, куда установили датчики.

«Это рекорд Гиннеса по одновременной заливке бетона. Практически двое суток заливалось. Фундамент под башней имеет форму пентагона, такой пятиугольник, и под ним находятся 262 сваи», — рассказал главный архитектор проектного института «Главпроект» Филипп Никандров.

С неба — под землю. Спроси петербуржцев, чего они ждут больше всего, — скажут, что новых станций. Здесь тоже «запрягают» долго, но это одна из самых сложных подземок в мире. Взять хотя бы «Адмиралтейскую» — самую глубокую станцию в стране, или «Спортивную», у которой два этажа.

Или этот уникальный травалатор, соединяющий один берег Невы с другим. Его длина — 300 метров, прямо над нами сейчас тонны воды.

Дмитрий Бойцов, архитектор сегодняшних станций, водит экскурсии по подземке словно по Эрмитажу. Присмотришься — и увидишь в декоре факел или руку Прометея с чашей с огнем.

— Каждый интерьер является многослойным, он рассчитан на разные уровни восприятия.

И снова актуальны исторические ленинградские технологии — так называемый «горизонтальный лифт» для безопасности пассажиров, впервые запущенный в 1961 году.

«Первое, что было создано уникальное — автоматические двери. Удалось эту идею реанимировать, скажем так. Станция метро „Зенит“ — да, поэтому после „Зенита“ уже было решение, что мы эту идею будем транслировать и транспонировать на следующие объекты», — пояснил архитектор Дмитрий Бойцов.

Первой постоянной переправы через Неву — Благовещенского моста — ждали полтора века. О строящемся Большом Смоленском мосте заговорили еще в 1960-х. Но только сейчас он вознесся над Невой. Разводной, с обилием развязок, все в тех же условиях непокорной Невы и грунта.

«Он достаточно питерский, он арочный, что характерно для Невы. Это классическое решение с этими дополнительными арочками, очень интересное. Я думаю, когда мост будет завершен, он всем понравится и тоже станет в какой-то степени символом Санкт-Петербурга», — считает профессор кафедры «Мосты» ПГУПС Императора Александра I Геннадий Богданов.

Терпеливого великана, долго раскачивающегося, но смотрящего в будущее уже на новые небоскребы Лахты, на круглогодичный курорт «Санкт-Петербург Марина», на новые станции метро и мосты. Города, которому уже в 323-й раз кричат: «Виват!»

— Дорогой Петербург, поздравляю тебя с Днем города!

— Побольше принимать туристов.

— Пусть остается таким же прекрасным, теплым, человечным.

