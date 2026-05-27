Адвокат: банки могут начать проверку денежных переводов репетиторам и внукам

Адвокат Мангутова: переводы репетиторам и внукам могут попасть под проверку

Банки могут обратить внимание на переводы репетиторам, крупные операции между своими счетами в разных отделениях, а также на деньги, которые пожилые люди отправляют внукам. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru сообщила адвокат Диана Мангутова.

По ее словам, операция может попасть под проверку в том случае, если получатель уже значится во внутренней базе банка как участник подозрительных переводов. Также мониторинг может сработать, когда против получателя возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

К тому же Мангутова пояснила, что чаще всего вопросы у банков вызывали крупные переводы между собственными счетами клиента в разных банках. Кроме того, под внимание могут попасть председатели родительских комитетов и старшие по дому, собирающие деньги с других людей.

Отдельно адвокат выделила самозанятых и репетиторов, если на их счета регулярно поступали десятки переводов. Банки также могут проверять продавцов квартир и автомобилей, пенсионеров, переводящих деньги внукам «на учебу», а также людей, получающих крупные суммы и сразу отправляющих их дальше.

Поводом для проверки может стать и перевод с устройства, которое ранее фигурировало в базе злоумышленников. Помимо этого, банк способен заинтересоваться операцией, резко отличающейся от обычного поведения клиента по сумме, времени или частоте переводов.

При этом юрист добавила, что подозрение может вызвать смена номера телефона незадолго до операции. Например, если клиент поменял номер за двое суток до перевода, банк может провести дополнительную проверку.

Другим фактором риска может считаться наличие вредоносного программного обеспечения на устройстве клиента. В таких случаях банк временно остановит операцию или запросит подтверждение для того, чтобы снизить вероятность мошенничества.

