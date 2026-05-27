Сделавшей кальян на пасхальном куличе девушке дали три года колонии

Фигурантка признала вину и раскаялась, однако суд назначил реальный срок.

Фото: Telegram/ Суды общей юрисдикции города Москвы / moscowcourts

Мировой судебный участок №273 вынес обвинительный приговор девушке, надругавшейся над пасхальным куличом, и отправил ее в колонию на три года. Об этом 5-tv.ru сообщили в суде.

«Суд назначил 3 года колонии для Белоусовой», — заявили в инстанции.

По данным следствия, не позднее 13 апреля фигурантка, находясь в одном из заведений на улице Сретенка в Москве, совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и направленные на оскорбление религиозных чувств верующих. Происходящее злоумышленница засняла на видео, а затем распространила скандальные кадры в социальных медиа.

Реакция правоохранителей последовала незамедлительно. Уже 13 апреля столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а через два дня, 15 апреля, фигурантке предъявили официальное обвинение. На допросе она полностью признала вину в содеянном и заявила о раскаянии. Однако суд счел, что исправление возможно лишь в условиях изоляции от общества.

