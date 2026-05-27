Суд в Москве арестовал криптоблогера Битмаму по новому уголовному делу

Блогера Битмаму арестовали по делу о незаконной банковской деятельности

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под стражу криптоблогера Валерию Федякину, известную под псевдонимом Битмама, по новому уголовному делу. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, знакомый с материалами дела.

Федякину обвиняют в незаконной банковской деятельности. По данным источника, ей вменяют статью о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и связанной с получением дохода в особо крупном размере.

По этой статье Федякиной может грозить до семи лет лишения свободы. Кроме того, закон предусматривает штраф до миллиона рублей.

До этого 5-tv.ru сообщал, что защита юриста Руслана Русланова, бывшего адвоката Федякиной, обжаловала его арест. До этого Замоскворецкий суд Москвы заключил его под стражу до 23 июня.

По версии следствия, юрист мог вымогательством добиться передачи 30 миллионов рублей, пообещав повлиять на приговор по делу Федякиной. В материалах также фигурировала мать блогера. Позднее правоохранители привлекли женщину к участию в следственном эксперименте. Кроме того, ранее по делу Федякиной задержали инвестора Гагика Гулакяна.

Саму Федякину уже признали виновной по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие отмечало, что она вовлекала инвесторов в криптовалютные схемы, обещая им прибыль, однако предприниматели в итоге теряли вложенные деньги. Федякину приговорили к семи годам колонии в июне 2025 года. Также суд постановил взыскать с нее ущерб в размере 2,2 миллиарда рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.