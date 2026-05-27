«Возвращаемся к истокам»: глава Минобрнауки допустил отказ от дипломных работ из-за ИИ

Лилия Килячкова
Министр допустил, что высшие учебные заведения вернутся к устному экзамену.

Дипломные работы в вузах могут исчезнуть из-за развития ИИ

Фальков: дипломные работы могут исчезнуть, а вузы вернутся к устному экзамену

Дипломные работы могут уйти в прошлое на фоне активного внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в образование, а основной формой итоговой аттестации в высших учебных заведениях снова может стать устный экзамен. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на круглом столе, посвященном применению ИИ в учебном процессе.

По его словам, система оценки постепенно возвращается к более классическому формату — живому диалогу между студентом и преподавателем.

«Мы возвращаемся к истокам, как это ни странно, к основам высшего образования с помощью ИИ. Я имею в виду устную оценку и коммуникации, когда способности <…> будут видны в полном объеме», — отметил министр.

Фальков также подчеркнул, что ни одна цифровая система не способна полностью подготовить учащегося к вопросам экзаменатора. При этом он добавил, что образовательнй процесс в ближайшие годы неизбежно будет меняться, поскольку новое поколение студентов с раннего возраста растет в среде ИИ, а это влияет на способы обучения и восприятия информации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что федеральная служба по надзору в сфере образования и науки объявила предостережения трем высшим учебным заведениям. Московская международная академия отделалась относительно легко — поводом для предупреждения стала неполная информация об образовательных программах, размещенная в интернете.

