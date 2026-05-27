Депутат Рижской думы назвала решение лишить Росликова мандата политическим

Решение властей Риги лишить мандата депутата Алексея Росликова носит политический характер. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявила депутат Рижской городской думы Юлия Сохина.

По ее словам, Росликов пытался подключиться к заседанию дистанционно, так как находился за пределами страны. Однако после того, как выяснилось, что он выходит на связь из Белоруссии, которую власти Латвии считают недружественной, его аккаунт заблокировали.

«Сначала во время этого заседания речь шла о кибератаке, о попытке входа с недружественной стороны, попытке подключиться. Но потом все, как обычно в таких случаях бывает, свелось к тому, что открыто сказали, что это политическое решение», — подчеркнула Сохина.

Она также заявила, что считает произошедшее прецедентом, который может в дальнейшем быть использован в отношении других неудобных для властей политиков.

Депутата Рижской думы Алексея Росликова лишили мандата и поста главы фракции. По его словам, официальными причинами лишения мандата названы поддержка России и Белоруссии, а также нахождение на территории этих стран, что латвийские власти расценили как угрозу национальной безопасности. Политик назвал действия властей незаконными.

