Полчища насекомых: как защититься от нашествия комаров в регионах России

В России зафиксировали необычно раннюю активность комаров. О большом количестве кровососущих насекомых сообщают жители Подмосковья, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Свердловской и Тюменской областей, а также Республики Башкортостан.

Местные жители отмечают, что в этом году комары появились примерно на три-четыре недели раньше привычных сроков

При этом научно подтвержденный рекорд касается прежде всего Центральной России. Доктор биологических наук, профессор Державинского университета Георгий Лада заявил ТАСС, что в Тамбовской области и соседних регионах Черноземья наблюдается самая заметная вспышка численности комаров за последние 20 лет или даже более длительный период.

В каких регионах заметили нашествие комаров

О массовом появлении кровососущих насекомых сообщается в следующих регионах:

Московская область;

Рязанская область;

Нижегородская область;

Волгоградская область;

Свердловская область;

Тюменская область;

Республика Башкортостан.

Кроме того, биолог Георгий Лада отдельно подтвердил значительное увеличение численности комаров в Тамбовской области и соседних регионах Черноземья.

Почему комаров стало так много

Причиной массового появления насекомых специалисты называют сочетание погодных факторов. Снежная зима позволила яйцам и личинкам комаров пережить холода, а после таяния снега образовалось множество временных водоемов — луж, разливов и заболоченных участков, подходящих для их развития.

Последовавшее потепление и осадки ускорили созревание личинок. Эксперты отметили, что именно сочетание снега, влаги и раннего тепла создало особенно благоприятные условия для размножения кровососущих.

Георгий Лада также связал ситуацию в Черноземье с многоводной весной и теплой погодой. При этом ученый рассказал, что несколько десятилетий назад большое количество комаров в подобных условиях не было редкостью. В последние годы жители могли просто отвыкнуть от таких масштабных вспышек численности насекомых.

Когда комаров станет меньше

По прогнозу энтомолога Константина Китаева, активность кровососущих должна начать снижаться к середине июня. На численность комаров могут повлиять продолжительная жара и активизация их естественных врагов — стрекоз, лягушек и некоторых птиц.

Однако полностью исчезнуть насекомые летом не могут. Количество комаров будет зависеть от температуры, осадков, наличия стоячей воды и особенностей конкретной территории. Особенно много их традиционно бывает возле рек, озер, болот, затопленных низин, дачных участков и влажных подвалов.

Чем опасны укусы комаров

В большинстве случаев укус комара приводит к зуду, покраснению и небольшому отеку. Однако расчесывание укусов может привести к повреждению кожи и присоединению бактериальной инфекции.

Кроме того, некоторые комары способны переносить инфекционные заболевания. Роспотребнадзор указывает, что в России к заболеваниям, передаваемым через укусы комаров, относятся лихорадка Западного Нила, туляремия и некоторые другие инфекции.

Особое внимание санитарные врачи уделяют лихорадке Западного Нила. Это вирусное заболевание, которое передается человеку через укус зараженного комара. В России эндемичными по этой инфекции регионами считаются прежде всего Волгоградская и Астраханская области.

У большинства заразившихся лихорадкой Западного Нила симптомы отсутствуют или проявляются слабо. Примерно у 20% заболевших могут возникнуть повышение температуры, головная боль, ломота в теле и слабость.

Тяжелое течение встречается редко — менее чем у 1% зараженных. Однако в таких случаях возможно развитие менингита, энцефалита, нарушения координации, судорог и паралича.

В группе повышенного риска находятся люди старше 50 лет и пациенты с ослабленным иммунитетом, предупреждает Роспотребнадзор.

Когда после укуса комара нужно обращаться к врачу

Обычный зуд после укуса комара чаще всего не требует медицинской помощи. Обратиться к врачу необходимо, если после контакта с насекомыми появились высокая температура, сильная головная боль, выраженная слабость, сыпь или необычное ухудшение самочувствия.

Немедленная медицинская помощь требуется при нарушении сознания, проблемах с координацией, судорогах, сильной головной боли, резкой слабости в руках или ногах.

Как защититься от комаров дома и на природе

Роспотребнадзор рекомендует использовать репелленты, устанавливать противомоскитные сетки на окна и двери, а при поездках на природу выбирать светлую одежду с длинными рукавами и брюки, максимально закрывающие кожу.

На дачном участке важно убирать емкости со стоячей водой: старые ведра, покрышки, открытые бочки, небольшие резервуары и заброшенные бассейны. Именно в таких местах комары могут активно размножаться.

Во время прогулок у водоемов, на рыбалке или на даче рекомендуется особенно тщательно защищаться в вечерние и утренние часы, когда активность насекомых может быть выше.

Средства от комаров для детей необходимо подбирать с учетом возраста и инструкции производителя. Роспотребнадзор отдельно предупреждает, что репелленты нельзя бездумно наносить на руки маленьких детей, поскольку ребенок может занести средство в рот.

Стоит ли бояться нашествия комаров

Большое количество комаров не означает, что каждый укус приведет к опасному заболеванию. В марте Роспотребнадзор подчеркивал, что распространенные на территории России комары, как правило, не несут высоких эпидемиологических рисков и не являются переносчиками опасных тропических лихорадок.

Тем не менее массовое появление кровососущих увеличивает число контактов человека с насекомыми. Поэтому жителям регионов, где комаров особенно много, стоит использовать средства защиты, не расчесывать укусы и обращать внимание на необычные симптомы после отдыха на природе.

