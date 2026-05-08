Защита экс-адвоката криптоблогера Битмамы обжаловала его арест

Сергей Добровинский
Ранее суд заключил юриста под стражу до 23 июня 2026 года.

Как проходит следствие по делу экс-адвоката Битмамы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сторона защиты обжаловала арест юриста Руслана Русланова, экс-адвоката криптоблогера Валерии Федякиной, известной, как Битмама. Об этом 5-tv.ru сообщили в суде.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы заключил Русланова под стражу до 23 июня 2026 года.

Следователи считают, что адвокат вымогательством добился передачи 30 миллионов рублей, гарантируя изменение приговора по делу Федякиной. В коррупционной схеме была замешана ее мать — позже правоохранители привлекли женщину к участию в следственном эксперименте. Также ранее по делу Битмамы задержали инвестора Гагика Гулакяна.

Сама Федякина признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Она вовлекала инвесторов в криптовалютные махинации. Вместо обещанной прибыли предприниматели теряли все вложенные деньги. В июне 2025 года Битмаму приговорили к семи годам колонии. Также суд постановил взыскать с нее ущерб на сумму 2,2 миллиарда рублей.

