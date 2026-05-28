Дачные войны в Подмосковье: житель Пирогово напал на соседа и убил его собаку

Житель подмосковной деревни Пирогово напал на соседа с вилами и убил его собаку

В подмосковной деревне Пирогово развернулась жестокая война между соседями. Пострадавший в этом противостоянии местный житель Александр заявил, что живущий за его забором директор завода терроризирует всю округу, а лично ему проломил голову и убил собаку, бросившуюся на защиту хозяина.

Александр рассказал корреспонденту 5-tv.ru, что сосед постоянно перекрывал проезд, которым пользовались многие в деревне, заваливал валуном. Со своего участка мужчина регулярно наблюдал за вредительством и решил вмешаться. Через обращение к президенту он добился своего — огромный камень с дороги убрали. И тогда сосед переключился на него.

«Начал его (проезд. — Прим. ред.) благоустраивать… Уложил плитку, начал выравнивать территорию. Он (сосед. — Прим. ред.) нанимает трактор, им руководит и портит все благоустройство», — поделился Александр.

Также жители деревни конфликтовали из-за забора. По мнению Александра, он установлен соседом в неправильном месте. Собеседник 5-tv.ru пытался снять ограждение самостоятельно, после чего на его участок «полетели мусор и камни». Все это мужчина собрал в тележку и оставил у себя на участке.

Фото мертвой собаки Александра и последствий драки с соседом. Фото: 5-tv.ru

На следующее утро Александр увидел, что на его территорию было совершено вторжение. Он поплатился за противостояние с соседом перебитым электрокабелем. Разозлившись, он вспомнил про камни в тележке и решил вернуть их «отправителю» — отвез прямо к его двери и вернулся домой.

Через час-два бизнесмен пришел разбираться. Александр услышал, как кто-то наносит удары по его забору, вышел на улицу и увидел свою собаку, упавшую на землю около калитки. Животное не подавало признаков жизни. В шоковом состоянии он бросился к агрессору и тут же получил первый удар.

«Он с вилами на меня нападает, я прикрываюсь рукой, он мне наносит вилами увечье по руке. Я в качестве самообороны прыскаю ему перцовым баллончиком. Он продолжает нападение, повалив меня, и начинает наносить удары по голове кирпичом… Я теряю сознание. И уже приходя в сознание, вижу — собака еле дышит. Меня стошнило, и я, соответственно, вызываю скорую и полицию», — сообщил Александр.

Из-за плохого самочувствия пострадавший еще не подал заявление, но уже снял побои — сотрясение мозга, гематомы и рваные раны. Примечательно, что в полицию со своим заявлением обратилась теща соседа. Женщина обвинила Александра в том, что он кинул в нее кирпичом. Война, судя по всему, далека от завершения.

